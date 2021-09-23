В Луцке авто сбило водителя троллейбуса, который устранял неисправности

Мужчину забрали с травмами в больницу.
В Луцке водитель на легковушке сбил водителя троллейбуса, который вышел починить неисправность.
Об этом сообщают "Новости Луцка и Волыни. Конкурет".
ДТП произошло вчера вечером на улице Карпенко-Карого в Луцке. 51-летний водитель на автомобиле Renault Sandero сбил 44-летнего водителя троллейбуса, который вышел из салона и устранял технические неисправности токоприемника.
Отмечается, что водитель троллейбуса был одет в жилетку со светоотражателями.
Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в местную больницу.
Напомним, что в Ровно водитель автомобиля Кia Soul наехал на 68-летнего жителя села Здолбица, который шел с велосипедом в руках по проезжей части. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.