В Луцке авто сбило водителя троллейбуса, который устранял неисправности

В Луцке авто сбило водителя троллейбуса, который устранял неисправности

Мужчину забрали с травмами в больницу.

В Луцке водитель на легковушке сбил водителя троллейбуса, который вышел починить неисправность.

Об этом сообщают "Новости Луцка и Волыни. Конкурет".

ДТП произошло вчера вечером на улице Карпенко-Карого в Луцке. 51-летний водитель на автомобиле Renault Sandero сбил 44-летнего водителя троллейбуса, который вышел из салона и устранял технические неисправности токоприемника.

Отмечается, что водитель троллейбуса был одет в жилетку со светоотражателями.

Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в местную больницу.

Напомним, что в Ровно водитель автомобиля Кia Soul наехал на 68-летнего жителя села Здолбица, который шел с велосипедом в руках по проезжей части. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

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