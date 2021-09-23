В Moderna считают, что COVID-пандемия завершится в 2022 году

В Moderna считают, что COVID-пандемия завершится в 2022 году

Поможет в этом производство вакцины.

Генеральный директор американской компании Moderna Стефан Бансель считает, что пандемия коронавируса

завершится в следующем году.

Об этом сообщает издание Reuters.

По словам Банселя, это произойдет благодаря увеличению производства COVID-вакцин, а также поставок препарата в мире.

"Если смотреть на общепромышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы каждый житель Земли мог сделать вакцинацию", — подчеркнул он.

Руководитель Moderna убежден, что прививки вскоре станет доступным даже для младенцев.

"Мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать. Или не делать его и рисковать заболеть. Возможно, даже попасть в больницу", — подчеркнул он.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили об уменьшении количества выявленных случаев коронавируса в мире, однако в отдельных странах наблюдаются вспышки COVID-19. Лидируют по этому показателю страны Ближнего Востока, где новых случаев стало на 22% меньше и Юго-Восточной Азии (на 16%).

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