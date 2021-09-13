Moderna эффективнее штамма "Дельта", чем Pfizer и Johnson & Johnson — исследование

Все три вакцины остаются действенными в предотвращении госпитализации и тяжелом течении болезни.

Вакцина американской компании Moderna показала высокую эффективность против штамма коронавируса "Дельта" по сравнению с Pfizer и Johnson & Johnson.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Института Регенштрайфа.

Так, проанализировав эффективность различных вакцин против COVID-19 среди взрослых в возрасте от 18 лет, ученые обнаружили, что:

в предотвращении госпитализации Moderna показала эффективность на 95%, Pfizer — на 80%, Johnson & Johnson — на 60%.

Pfizer — на Johnson & Johnson — на в предотвращении попадания в отделение неотложной помощи Moderna эффективна на 92%, Pfizer — на 77%, а Johnson & Johnson — на 65%.

"Вакцины остаются высокоэффективными в предотвращении госпитализации и попадание в отделения неотложной помощи даже при наличии нового штамма", — заявил автор исследования Шон Греннис, вице-президент Института Регенштрайфа по данным и аналитики.

Сеть VISION Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) проанализировала более 32 тысяч медицинских обращений из девяти штатов в течение июня, июля и августа 2021 года, когда "Дельта" был самым распространенным штаммом. Результаты показали, что вакцинированные люди с COVID-19 в 5-7 раз чаще нуждаются в помощи в оказании неотложной помощи или госпитализации.

Авторы исследования отмечают, что эффективность вакцины ниже для людей старше 75 лет.

Напомним, штамм коронавируса "Дельта" оказался значительно мощнее "китайского" начинающего пандемии. Он передается значительно быстрее, чаще у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже сильными антибактериальными препаратами и на 6-7 день заболевания.

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