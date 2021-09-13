Moderna ефективніша від штаму "Дельта", ніж Pfizer та Johnson & Johnson - дослідження

Moderna ефективніша від штаму "Дельта", ніж Pfizer та Johnson & Johnson - дослідження

Усі три вакцини залишаються дієвими у запобіганні госпіталізації та тяжкому перебігу хвороби.

Вакцина американської компанії Moderna показала вищу ефективність проти штаму коронавірусу "Дельта" порівняно з Pfizer та Johnson & Johnson.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного науковцями з Інституту Регенштрайфа.

Так, проаналізувавши ефективність різних вакцин проти COVID-19 серед дорослих віком від 18 років, вчені виявили, що:

у запобіганні госпіталізації Moderna показала ефективність на 95%, Pfizer – на 80% , Johnson & Johnson – на 60% .

Pfizer – на , Johnson & Johnson – на . у запобіганні потраплянню до відділень невідкладної допомоги Moderna ефективна на 92%, Pfizer – на 77%, а Johnson & Johnson – на 65%.

"Вакцини залишаються високоефективними у запобіганні госпіталізації та потраплянню до відділень невідкладної допомоги навіть за наявності нового штаму", - заявив автор дослідження Шон Гренніс, віцепрезидент Інституту Регенштрайфа з даних та аналітики.

Мережа VISION Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) проаналізувала понад 32 000 медичних звернень із дев’яти штатів протягом червня, липня та серпня 2021 року, коли "Дельта" був найпоширенішим штамом. Результати показали, що невакциновані люди з COVID-19 у 5-7 разів частіше потребують допомоги у наданні невідкладної допомоги або госпіталізації.

Автори дослідження зазначають, що ефективність вакцини нижча для людей, старших 75 років.

Нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" виявився значно потужнішим за "китайського" початківця пандемії. Він передається значно швидше, частіше у пацієнтів приєднується бактерійна інфекція, яка не так легко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами і на 6-7 день захворювання.

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