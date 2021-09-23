У Moderna вважають, що COVID-пандемія завершиться у 2022 році

У Moderna вважають, що COVID-пандемія завершиться у 2022 році

Допоможе в цьому виробництво вакцини.

Генеральний директор американської компанії Moderna Стефан Бансель вважає, що пандемія коронавірусу

завершиться вже наступного року.

Про це повідомляє видання Reuters.

За словами Банселя, це станеться завдяки збільшенню виробництва COVID-вакцин, а також поставок препарату в світі.

"Якщо дивитися на загальнопромислове розширення виробничих потужностей за останні шість місяців, то до середини наступного року має бути доступне достатню кількість доз, щоб кожен мешканець Землі міг зробити вакцинацію", - наголосив він.

Керівник Moderna переконаний, що щеплення невдовзі стане доступним навіть для немовлят.

"Ми опинимося в ситуації, схожій на ситуацію з грипом. Ви можете або зробити щеплення і добре перезимувати. Або не робити його і ризикувати захворіти. Можливо, навіть потрапити до лікарні", - наголосив він.

Як повідомлялося, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили про зменшення кількості виявлених випадків коронавірусу у світі, однак в окремих країнах спостерігаються спалахи COVID-19. Лідирують за цим показником країни Близького Сходу, де нових випадків стало на 22% менше, і Південно-Східній Азії (на 16%).

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