Катастрофа літака Ан-26 у Росії: не вижив ніхто 

На землі пошуки здійснювали понад 70 рятувальників.
Вертоліт Мі-8 МНС Росії виявив з повітря зниклий в середу у Хабаровському краї літак Ан-26. На борту літака перебувало шестеро осіб, всі вони загинули.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Сьогодні вертоліт МНС і повітряне судно Росавіації вилетіли на пошуки зниклого літака. На землі пошуки також здійснювали понад 70 рятувальників і 20 одиниць техніки.
За уточненими даними, літак було помічено в районі гори Хребтова, висота якої - понад 900 метрів.
Нагадаємо, 22 вересня літак Ан-26 приблизно за 40 кілометрів від Хабаровська зник із радарів і припинив виходити на зв'язок.
Фото: Degtyarev_Info
На літаку перебувала повітряна лабораторія, екіпаж займався перевіркою наземних засобів зв'язку і радіолокаційного обладнання в Хабаровському краї. На борту перебували шість осіб.
Ймовірно, причиною інциденту могли стати погані погодні умови або помилка пілотування.
Слідчий комітет за фактом зникнення літака порушив кримінальну справу за статтею КК РФ про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту (ч. 3 ст. 263 КК РФ).
Нагадаємо, у столиці Узбекистану, Ташкенті, вимушено сів літак British Аirways через смерть пасажирки.