Катастрофа самолета Ан-26 в России: не выжил никто

Катастрофа самолета Ан-26 в России: не выжил никто

На земле поиски осуществляли более 70 спасателей.

Вертолет Ми-8 МЧС России обнаружил с воздуха пропавший в среду в Хабаровском крае самолет Ан-26. На борту самолета находилось шесть человек, все они погибли.

Об этом сообщает Интерфакс.

Также читайте В Техасе разбился военный самолет: летчикам удалось катапультироваться

Сегодня вертолет МЧС и воздушное судно Росавиации вылетели на поиски пропавшего самолета. На земле поиски также осуществляли более 70 спасателей и 20 единиц техники.

По уточненным данным, самолет был замечен в районе горы Хребтовая, высота которой — более 900 метров.

Напомним, 22 сентября самолет Ан-26 примерно в 40 километрах от Хабаровска исчез с радаров и перестал выходить на связь.

Фото: Degtyarev_Info

На самолете находилась воздушная лаборатория, экипаж занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек.

Вероятно, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования.

Следственный комитет по факту исчезновения самолета возбудил уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Напомним, в столице Узбекистана, Ташкенте, вынужденно сел самолет British Аirways из-за смерти пассажирки.

Новости мира: в Бразилии выясняют причины падения легкомоторного самолета

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку