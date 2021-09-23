Вибігла на колію і лягла на рейки: під Дніпром жінка кинулася під потяг

Вибігла на колію і лягла на рейки: під Дніпром жінка кинулася під потяг

Від отриманих травм жінка померла на місці.

У Марганці Дніпропетровській області жінка вкоротила собі віку, кинувшись під потяг.

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Про це повідомляє Depo.Дніпро.

Подія сталася у Марганці неподалік станції "Обмінна". За словами очевидців, жінка сама спровокувала ситуацію. Вона раптом вибігла на колію перед товарним потягом, який рухався, і лягла на рейки.

Машиніст не встиг загальмувати і зупинити тепловоз.

В результаті наїзду жінці відрізало голову. Наразі її особу встановлено. Відомо, що загиблій 46 років. Що стало причиною такого вчинку жінки, з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що на залізничному перегоні між станціями "Перельоти" та "Балта" стався смертельний інцидент. Зі слів машиніста товарного потягу, він побачив хлопця на коліях і застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

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