Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 января

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 7 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 12 января 2022 года зафиксировано 7 117 новых случаев заболевания коронавирусом, за сутки от COVID-19 умерло 193 человека, 8 077 пациентов выздоровело.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 898 человек, а 106 362 человека вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 716 988 человек;

выздоровело – 3 530 624 человека;

летальных исходов – 97 737;

проведено ПЦР-тестов – 17 034 809.

С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу – 14 875 714 человек, получили две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек. Всего проведено 29 023 090 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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