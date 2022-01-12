Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 января

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 7 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 12 января 2022 года зафиксировано 7 117 новых случаев заболевания коронавирусом, за сутки от COVID-19 умерло 193 человека, 8 077 пациентов выздоровело.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 898 человек, а 106 362 человека вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 716 988 человек;
- выздоровело – 3 530 624 человека;
- летальных исходов – 97 737;
- проведено ПЦР-тестов – 17 034 809.
С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу – 14 875 714 человек, получили две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек. Всего проведено 29 023 090 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также:
- Во Франции зафиксировали новый максимум COVID-больных: какая ситуация в стране
- На новогодние праздники в "Борисполе" обнаружили почти два десятка фальшивых COVID-сертификатов
- В Бразилии зафиксировали первые случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом: что известно