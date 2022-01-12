Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 7 тисяч.

В Україні станом на ранок 12 січня 2022 року зафіксовано 7 117 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 193 людини, 8 077 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 898 осіб, а 106 362 людини вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 716 988 осіб;

одужало – 3 530 624 особи;

летальних випадків – 97 737;

проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина. Загалом проведено 29 023 090 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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