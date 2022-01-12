Білл Ґейтс заявив, що COVID-пандемія піде на спад після спалаху "Омікрона"

Білл Ґейтс заявив, що COVID-пандемія піде на спад після спалаху "Омікрона"

Згідно з прогнозом Ґейтса, COVID-19 незабаром може стати сезонним захворюванням.

Американський мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс вважає, що пандемія COVID-19 піде на спад одразу після сплеску нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Відповідний прогноз він оприлюднив у своєму мікроблозі в Twitter.

"Щойно "Омікрон" пройде країною, решта року матиме значно меншу кількість випадків (захворювання. - Ред.), тож COVID-19 можна буде лікувати швидше як сезонний грип", - висловився він.

На переконання Ґейтса, COVID-штам "Омікрон" забезпечить "чимало імунітету принаймні на наступний рік". Водночас, вказав бізнесмен, доки країни "відчуватимуть на собі вплив хвиль "Омікрона", їхні системи охорони здоров'я зазнаватимуть випробувань".

"Більшість тяжких випадків припаде на нещеплених, - додав він. - Можливо, якийсь час нам доведеться робити щорічне щеплення проти COVID-19".

Тим часом експерти Технічної консультативної групи ВООЗ зробили висновок, що через появу нових штамів вірусу бустерні дози не захистять від інфікування. Через це вони закликали фармацевтичні компанії розробити нові вакцини.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.