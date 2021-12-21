Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 6 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 21 декабря зафиксировано 6 029 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 346 человек, 18 850 пациентов выздоровело.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки был госпитализирован 1 061 человек, а 110 740 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 616 716 человек;
- поправилось – 3 357 405 человек;
- летальных исходов – 93 608;
- проведено ПЦР-тестов – 16 532 593.
С начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. Всего проведено 27 484 089 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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