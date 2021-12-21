Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 6 тисяч.

В Україні станом на ранок 21 грудня зафіксовано 6 029 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 346 людей, 18 850 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 061 особу, а 110 740 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 616 716 осіб;

одужало – 3 357 405 осіб;

летальних випадків – 93 608;

проведено ПЛР-тестувань – 16 532 593.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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