Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 февраля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 февраля

За последние сутки число больных выросло более чем на 13,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 21 февраля 2022 года зафиксировано 13 562 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 127 человек, 13 904 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 886 человек, а 17 172 человека вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 734 333 человека;

поправилось – 3 952 363 человека;

летальных исходов – 104 645;

проведено ПЦР-тестов – 19 390 438.

С начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получили две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. Всего проведено 31 497 378 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: