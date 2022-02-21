Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 февраля

За последние сутки число больных выросло более чем на 13,5 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 21 февраля 2022 года зафиксировано 13 562 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 127 человек, 13 904 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 886 человек, а 17 172 человека вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 734 333 человека;
- поправилось – 3 952 363 человека;
- летальных исходов – 104 645;
- проведено ПЦР-тестов – 19 390 438.
С начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получили две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. Всего проведено 31 497 378 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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