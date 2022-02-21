Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 лютого

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 лютого

За останню добу кількість хворих зросла на понад 13,5 тисячі.

В Україні станом на ранок 21 лютого 2022 року зафіксовано 13 562 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 127 людей, 13 904 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 886 осіб, а 17 172 людини вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 734 333 особи;

одужало – 3 952 363 особи;

летальних випадків – 104 645;

проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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