Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 лютого

За останню добу кількість хворих зросла на понад 13,5 тисячі.
В Україні станом на ранок 21 лютого 2022 року зафіксовано 13 562 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 127 людей, 13 904 пацієнти одужали.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 886 осіб, а 17 172 людини вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 734 333 особи;
- одужало – 3 952 363 особи;
- летальних випадків – 104 645;
- проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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