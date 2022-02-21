Медики назвали привычки, замедляющие старение мозга

Специалисты полагают, что правильные привычки помогут продлить работоспособность мозга.
Деструктивные процессы в мозге могут возникать из-за наследственности, климата, общего состояния здоровья, выяснили медики.
Об этом пишет Harper's Bazaar.
Они назвали три привычки, которые позволят спасти и продлить работоспособность мозга на долгие годы. По их словам, прежде всего, человек должен высыпаться. Это позволяет мозгу восстанавливаться после умственной деятельности. Выспавшийся человек более работоспособен, а также легче воспринимает стрессовые ситуации. Второе правило – постоянно узнавать что-то новое.
В процессе обучения в мозге появляются новые нейронные связи, приводящие к постоянному развитию.
Медики также рекомендовали принимать витамины и биологически активные добавки в течение дня. Они подчеркнули, что витамины можно и нужно получать из овощей, фруктов.
Ранее американские ученые провели исследования о влиянии кофеина на здоровье человека и пришли к интересным выводам. По их мнению, на страсть к кофе и шоколаду влияет так называемый "ген кофе", определяющий, насколько человек любит эти продукты.
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