Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 июля

За последние сутки количество заболевших возросло более чем 600.

В Украине по состоянию на утро 21 июля зафиксировано 655 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 13 человек, еще 577 выздоровели. Было проведено 43 503 теста.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 508 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 18 151 человека;

методом ИФА — 9 082 человек;

экспресс-тестами — 16 270 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 245 930 человек;

выздоровели — 2 182 502 человека;

летальных исходов — 52 769;

проведено ПЦР-тестов — 11 200 678.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

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