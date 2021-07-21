Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 июля

За последние сутки количество заболевших возросло более чем 600.
В Украине по состоянию на утро 21 июля зафиксировано 655 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 13 человек, еще 577 выздоровели. Было проведено 43 503 теста.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 508 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 18 151 человека;
- методом ИФА — 9 082 человек;
- экспресс-тестами — 16 270 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 245 930 человек;
- выздоровели — 2 182 502 человека;
- летальных исходов — 52 769;
- проведено ПЦР-тестов — 11 200 678.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.
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