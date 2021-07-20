Курс доллара и евро на 21 июля

Курс доллара и евро на 21 июля

Стоимость доллара составляет 27,2 гривны, а евро — 32 гривны.

В среду, 21 июля, доллар подорожает, а евро останется стабильным. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 21 июля:

Доллар США — 27,22 грн (плюс 1 коп.).

Евро — 32,03 грн (без изменений).

Курсы валют в банках и обменниках 20 июля:

Доллар США — 27,10/27,30 грн.

Евро — 31,90/32,20 грн.

Читайте также:

Биткоин обвалил мировой крипторынок на $100 млрд, опустившись ниже психологически важной отметки в $30 тыс.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку