Курс доллара и евро на 21 июля

Стоимость доллара составляет 27,2 гривны, а евро — 32 гривны.
В среду, 21 июля, доллар подорожает, а евро останется стабильным. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 21 июля:
- Доллар США — 27,22 грн (плюс 1 коп.).
- Евро — 32,03 грн (без изменений).
Курсы валют в банках и обменниках 20 июля:
- Доллар США — 27,10/27,30 грн.
- Евро — 31,90/32,20 грн.
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