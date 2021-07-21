Вода с гор хлынула на огороды и дворы: в Закарпатье затопило несколько сел

Вода с гор хлынула на огороды и дворы: в Закарпатье затопило несколько сел

Местами водя достигала людям по пояс.

В Раховском районе Закарпатской области неожиданно затопило несколько сел: там подтоплены дома, размыты дороги и уничтожены урожаи.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 июля.

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Больше всего воды пришло в село Великий Бычков. Обильная ливень там началась накануне после обеда и не утихала час. После того дождевая вода с гор хлынула на огороды и дворы людей. Она превратила улицы села на стремительные потоки.

Видео непогоды люди опубликовали в соцсетях. Говорят, что скот успели спасти, а вот мебель и бытовую технику уже нет. Кое-где вода достигала по пояс и на таком уровне держалась несколько часов.

Новости Украины: в Раховском районе Закарпатской области непогода затопила села и уничтожила урожаи

Также подтоплены хозяйства в селе Ясиня и Верхнее Водяное. Там работают спасатели, а местные власти подсчитывают убытки.

Как сообщалось, спасатели попережалы об опасных гидрологические явления в западных областях. Речь идет о возможных подтопления из-за большого количества осадков 20 — 21 июля. На реках Карпат ожидается повышение уровней воды в пределах Буковины, Прикарпатья, Закарпатья, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей. Речь идет о повышении воды — от 0,5 м до 2,5

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