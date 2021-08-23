Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 августа

За последние сутки количество больных выросло более чем на 600.

В Украине по состоянию на утро 23 августа зафиксирован 610 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 17 человек, еще 434 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 425 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 10 642 человека;

методом ИФА — 1 493 человека;

экспресс-тестами — 7 496 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 275 171 человек;

выздоровели — 2 201 433 человека;

летальных исходов — 53 474;

проведено ПЦР-тестов — 11 827 261.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

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