Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 августа

УНИАН

За последние сутки количество больных выросло более чем на 600.

В Украине по состоянию на утро 23 августа зафиксирован 610 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 17 человек, еще 434 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 425 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР — 10 642 человека;
  • методом ИФА — 1 493 человека;
  • экспресс-тестами — 7 496 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 275 171 человек;
  • выздоровели — 2 201 433 человека;
  • летальных исходов — 53 474;
  • проведено ПЦР-тестов — 11 827 261.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

Почему коронавирус поражает детей и как лечится новый индийский штамм – инфекционист Евгения Менжулина

Почему коронавирус поражает детей и как лечится новый индийский штамм – инфекционист Евгения Менжулина
Следующая публикация