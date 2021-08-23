Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 августа

За последние сутки количество больных выросло более чем на 600.
В Украине по состоянию на утро 23 августа зафиксирован 610 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 17 человек, еще 434 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 425 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 10 642 человека;
- методом ИФА — 1 493 человека;
- экспресс-тестами — 7 496 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 275 171 человек;
- выздоровели — 2 201 433 человека;
- летальных исходов — 53 474;
- проведено ПЦР-тестов — 11 827 261.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.