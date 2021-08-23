На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

За прошедшие сутки, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Также читайте На Донбассе боевики трижды открывали огонь: один боец погиб

Как сообщили в утренней сводке штаба ООС 23 августа, в результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.

Так, вблизи Луганского оккупанты обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Возле Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине был зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 утра 23 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Новости мира: журналисты ВВС обнародовали расследование с доказательствами присутствия русских на Донбассе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку