Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 августа

За последние сутки количество больных выросло почти на 700.

В Украине по состоянию на утро 24 августа зафиксировано 692 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 27 человек, еще 345 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 410 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 17 236 человек;

методом ИФА — 3 802 человека;

экспресс-тестами — 14 820 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 275 863 человека;

выздоровели — 2 201 778 человек;

летальных исходов — 53 501;

проведено ПЦР-тестов — 11 844 497.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

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