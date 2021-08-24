Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 августа

За последние сутки количество больных выросло почти на 700.
В Украине по состоянию на утро 24 августа зафиксировано 692 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 27 человек, еще 345 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 410 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 17 236 человек;
- методом ИФА — 3 802 человека;
- экспресс-тестами — 14 820 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 275 863 человека;
- выздоровели — 2 201 778 человек;
- летальных исходов — 53 501;
- проведено ПЦР-тестов — 11 844 497.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.