Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 декабря

За последние сутки количество больных возросло более чем на 8,5 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 7 декабря зафиксировано 8 655 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 467 человек, 22 878 пациентов поправилось.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 349 человек, а 188 758 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 510 610 человек;
- поправилось – 3 082 619 человек;
- летальных исходов – 88 986;
- проведено ПЦР-тестов – 16 119 721.
С начала вакцинальной кампании привито 13 826 163 человека, из них получили первую дозу – 13 826 161 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 человек. Всего проведено 25 747 899 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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