Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 8,5 тисячі.

В Україні станом на ранок 7 грудня зафіксовано 8 655 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 467 людей, 22 878 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 349 осіб, а 188 758 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 510 610 осіб;

одужало – 3 082 619 осіб;

летальних випадків – 88 986;

проведено ПЛР-тестувань – 16 119 721.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 826 163 людини, з них отримали першу дозу – 13 826 161 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 921 738 людей. Загалом проведено 25 747 899 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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