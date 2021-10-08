Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 октября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 16 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 8 октября зафиксировано 16 362 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 241 человек, 4 720 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 526 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 53 211 человек;
- методом ИФА — 10 100 человек;
- экспресс-тестами — 43 558 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 514 005 человек;
- выздоровели — 2 282 482 человека;
- летальных исходов — 58 081;
- проведено ПЦР-тестов — 13 164 600.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.
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