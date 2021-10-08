Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 16 тисяч.
В Україні станом на ранок 8 жовтня зафіксовано 16 362 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 241 людина, 4 720 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 3 526 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 53 211 осіб;
- методом ІФА – 10 100 осіб;
- експрестестами – 43 558 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 514 005 осіб;
- одужало – 2 282 482 особи;
- летальних випадків – 58 081;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 164 600.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.
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