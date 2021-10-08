Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 16 тисяч.

В Україні станом на ранок 8 жовтня зафіксовано 16 362 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 241 людина, 4 720 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 526 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 53 211 осіб;

методом ІФА – 10 100 осіб;

експрестестами – 43 558 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 514 005 осіб;

одужало – 2 282 482 особи;

летальних випадків – 58 081;

проведено ПЛР-тестувань – 13 164 600.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.

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