Пожар на Сакской ТЭЦ / © соцмережі

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После атаки в Крым на энергообъекте возник пожар. Сакская тепловая электростанция (ТЭЦ) горит.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Как показывают снимки, пожар наблюдается в районе резервуаров с топливом.

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По данным пабликов, электрическая мощность Сакской теплоэлектроцентрали составляет 149,4 МВт, тепловая мощность — 138 Гкал/час. Она является основным изготовителем тепловой энергии в Саках.

© соцмережі

Взрывы в Крыму — что известно

Ночью 28 июня Крым был под атакой. Во время тревоги раздались взрывы сразу в нескольких районах полуострова. По данным мониторинговых пабликов, звуки взрывов были слышны в Симферополе, Севастополе и Саках.

А в Саках, по словам очевидцев, всего за час было 16 взрывов с заревом. После атаки возникло задымление.

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