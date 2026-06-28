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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Крым разрывает от взрывов: в Саках пылает ТЭЦ — появились спутниковые снимки

Звуки взрывов были слышны в Симферополе, Севастополе и Саках.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Пожар на Сакской ТЭЦ

Пожар на Сакской ТЭЦ / © соцмережі

После атаки в Крым на энергообъекте возник пожар. Сакская тепловая электростанция (ТЭЦ) горит.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Как показывают снимки, пожар наблюдается в районе резервуаров с топливом.

По данным пабликов, электрическая мощность Сакской теплоэлектроцентрали составляет 149,4 МВт, тепловая мощность — 138 Гкал/час. Она является основным изготовителем тепловой энергии в Саках.

/ © соцмережі

© соцмережі

Взрывы в Крыму — что известно

Ночью 28 июня Крым был под атакой. Во время тревоги раздались взрывы сразу в нескольких районах полуострова. По данным мониторинговых пабликов, звуки взрывов были слышны в Симферополе, Севастополе и Саках.

А в Саках, по словам очевидцев, всего за час было 16 взрывов с заревом. После атаки возникло задымление.

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Дата публикации
Количество просмотров
213
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