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Крым разрывает от взрывов: в Саках пылает ТЭЦ — появились спутниковые снимки
Звуки взрывов были слышны в Симферополе, Севастополе и Саках.
После атаки в Крым на энергообъекте возник пожар. Сакская тепловая электростанция (ТЭЦ) горит.
Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутниковой съемки.
Как показывают снимки, пожар наблюдается в районе резервуаров с топливом.
По данным пабликов, электрическая мощность Сакской теплоэлектроцентрали составляет 149,4 МВт, тепловая мощность — 138 Гкал/час. Она является основным изготовителем тепловой энергии в Саках.
Взрывы в Крыму — что известно
Ночью 28 июня Крым был под атакой. Во время тревоги раздались взрывы сразу в нескольких районах полуострова. По данным мониторинговых пабликов, звуки взрывов были слышны в Симферополе, Севастополе и Саках.
А в Саках, по словам очевидцев, всего за час было 16 взрывов с заревом. После атаки возникло задымление.