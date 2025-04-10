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Михаил Поплавский: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИАХАБ – новая платформа для студентов Актуально
В Киевском университете культуры создан ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИАХАБ, об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Инстаграм.
На авторском мастер-классе «Медиабизнес, имидж и репутация», который провел Михаил Поплавский для студентов, спикер акцентировал внимание на тенденциях развития медиа-бизнеса, в частности перехода от традиционных форм медиа к цифровым платформам, где главными ценностями становятся оперативность, интерактивность и персонализированный подход к аудитории.
«Креативность в цифровой среде становится важным ресурсом. Сегодня очень ценится умение генерировать нестандартные идеи, сочетающие новейшие технологии и современные подходы к подаче информации. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИАХАБ на базе Университета культуры объединяет креативную и перспективную молодежь. Это платформа для коммуникации студентов со специалистами сферы медиа, брендов и компаний. Интерактивная система взаимодействия, открывающая широкие возможности для молодежи. Студенты не только получают знания, но и активно включаются в профессиональную среду. Молодые креаторы могут делиться своими нестандартными идеями с экспертами индустрии, получить фидбек и реализовать свои творческие идеи в реальных кейсах, демонстрируя свои умения потенциальным работодателям. МЕДИАХАБ – это мост между образованием и профессиональной средой».
Михаил Поплавский подчеркнул, что цифровизация образовательного процесса – наше будущее. Она открывает новые горизонты для развития образования, позволяет сделать обучение более доступным, интерактивным и персонализированным.
«Использование цифровых платформ, дистанционного обучения, онлайн-курсов и виртуальных лабораторий создает возможности для самостоятельного овладения знаниями и расширения кругозора студентов. Мы работаем над реализацией инновационного приложения Университет будущего с использованием технологий искусственного интеллекта.
Этот цифровой продукт станет универсальной платформой, которая объединит все аспекты образовательного процесса: обучение, администрирование, коммуникацию между студентами и преподавателями, автоматизированную оценку знаний, аналитику учебных результатов, оптимизацию образовательных программ.
Университет будущего – станет стратегическим партнером в профессиональном становлении студента.
Цифровизация образования позволит готовить новое поколение профессионалов, свободно ориентирующееся в динамической информационной среде и способное творчески отвечать на вызовы времени», – отметил Михаил Поплавский.
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