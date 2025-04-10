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- Украина
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Суд продлил меру пресечения Насирову: детали
Подсудимый отказался комментировать вопрос об отмене его мобилизации.
Суд продолжил меру пресечения экскерующему фискальной службы Роману Насирову. Речь идет о сроке 2 месяца.
Об этом сообщает "Общественное".
Ему запрещено уезжать за пределы Киевщины. Насиров должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорт
Как отмечалось, Насирова подозревают в получении взятки в 722 миллиона гривен от бизнесмена Бахматюка. В мае 2024 г. он вышел под залог.