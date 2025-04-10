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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
285
Время на прочтение
1 мин

Суд продлил меру пресечения Насирову: детали

Подсудимый отказался комментировать вопрос об отмене его мобилизации.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Роман Насиров

Роман Насиров / © УНИАН

Суд продолжил меру пресечения экскерующему фискальной службы Роману Насирову. Речь идет о сроке 2 месяца.

Об этом сообщает "Общественное".

Ему запрещено уезжать за пределы Киевщины. Насиров должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорт

Как отмечалось, Насирова подозревают в получении взятки в 722 миллиона гривен от бизнесмена Бахматюка. В мае 2024 г. он вышел под залог.

Дата публикации
Количество просмотров
285
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