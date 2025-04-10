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Суд продовжив запобіжний захід Насірову: деталі
Підсудний відмовився коментувати питання про скасування його мобілізації.
Суд продовжив запобіжний захід екскерівнику фіскальної служби Роману Насірову. Йдеться про термін у 2 місяці.
Про це повідомляє “Суспільне”.
Йому заборонено виїжджати за межі Київщини. Насіров має носити електронний браслет та здати закордонний паспорт
Як зазначалося, Насірова підозрюють в отриманні хабаря у 722 мільйони гривень від бізнесмена Бахматюка. У травні 2024 року він вийшов під заставу.