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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
303
Час на прочитання
1 хв

Суд продовжив запобіжний захід Насірову: деталі

Підсудний відмовився коментувати питання про скасування його мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Роман Насіров

Роман Насіров / © УНІАН

Суд продовжив запобіжний захід екскерівнику фіскальної служби Роману Насірову. Йдеться про термін у 2 місяці.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Йому заборонено виїжджати за межі Київщини. Насіров має носити електронний браслет та здати закордонний паспорт

Як зазначалося, Насірова підозрюють в отриманні хабаря у 722 мільйони гривень від бізнесмена Бахматюка. У травні 2024 року він вийшов під заставу.

Дата публікації
Кількість переглядів
303
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