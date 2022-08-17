"Набухиваем кента": в Кривом Роге 19-летний парень издевался над черепахой (видео)

Он заливал пресмыкающиеся пивом и водкой и снимал свои издевательства на видео.

Кадры издевательства над черепахой попали в Сеть.

"В Кривом Роге 19-летний парень издевался над черепахой в компании своих друзей. Он поил ее пивом и водкой. Свои действия молодой человек снимал на камеру и опубликовал у себя на странице в Instagram", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как парень снимает видео, комментируя, что пока его друг говорит по телефону, они "набухают кента" и показывает, как заливает черепахе пиво.

Далее на видео видно, что шкуродера разыскали неизвестные и допросили. Он признался, что "был бухой и упорол ф*гню". Мол, черепаху они поймали в водоеме во время рыбака и решили развлечься, потому что на тот момент "им это казалось смешным".

В полиции Кривого Рога на факт издевательства над пресмыкающимся уже отреагировали.

"Заявлений по этому поводу от граждан в полицию не поступало. Во время мониторинга соцсетей работники полиции сами обнаружили видео, на котором зафиксировано, как неизвестный молодой человек издевается над черепахой. Сейчас работники Криворожского районного управления полиции проводят проверку установления личности на видео", — прокомментировала ТСН.ua инспектор по коммуникации Криворожского районного управления полиции Ангелина Крадожон.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Напомним, из священника УГКЦ из Львова уже дважды в год привлекли к ответственности за домашнее насилие. Муж агрессивно себя вел с женой, матерился к ней и угрожал расправой.

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