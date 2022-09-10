Над Днепром сбили вражескую ракету

Об этом сообщает воздушное командование «Восток» в сообщении в Facebook в ночь на 10 сентября 2022 года.

В частности, сбита одна крылатая ракета.

В городе и области долгое время была воздушная тревога.

Напомним, после поражения на фронте россияне массированно обстреляли Харьков и Чугуевщину : есть погибшая.

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