Над Дніпром збили ворожу ракету

Про це інформує повітряне командування «Схід» в повідомленні у Facebook в ніч проти 10 вересня 2022 року.

Зокрема, збито одну крилату ракету.

У місті та області тривалий час була повітряна тривога.

Нагадаємо, після поразки на фронті росіяни масовано обстріляли Харків та Чугуївщину: є загибла.

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