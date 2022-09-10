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Над Дніпром збили ворожу ракету

Дата публікації
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Над Дніпром збили ворожу ракету

Скриншот із відео

Підтверджуємо роботу ППО у Дніпрі.

Про це інформує повітряне командування «Схід» в повідомленні у Facebook в ніч проти 10 вересня 2022 року.

Зокрема, збито одну крилату ракету.

У місті та області тривалий час була повітряна тривога.

Нагадаємо, після поразки на фронті росіяни масовано обстріляли Харків та Чугуївщину: є загибла. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7734
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