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Загроза не тільки в ворожих ракетах: на Херсонщині викрили агента РФ

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Загроза не тільки в ворожих ракетах: на Херсонщині викрили агента РФ

Фото: Unsplash

Загроза для безпеки полягає не тільки в ворожих ракетних ударах.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Спецслужбами викрито агента Росії, який намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, зокрема, на Херсонщині.

Російського агента, який отримав завдання встановити місцеперебування позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту, схилили до співпраці за 30 тис. грн. Зрадником виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема, вбивства.

Раніше повідомляли, що 8 вересня у Мелітополі партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3952
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