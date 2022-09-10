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Угроза не только во вражеских ракетах: в Херсонской области разоблачили агента РФ

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Угроза не только во вражеских ракетах: в Херсонской области разоблачили агента РФ

Фото: Unsplash

Угроза безопасности состоит не только во вражеских ракетных ударах.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Спецслужбами разоблачен агент России, который пытался совершить диверсию по подрыву боеприпасов ВСУ на юге, в частности, в Херсонской области.

Российский агент, получивший задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорванную часть боекомплекта, был склонен к сотрудничеству за 30 тыс. грн. Предателем оказался рецидивист, неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, убийства.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта и псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука.

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