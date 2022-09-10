Угроза не только во вражеских ракетах: в Херсонской области разоблачили агента РФ

Угроза безопасности состоит не только во вражеских ракетных ударах.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Спецслужбами разоблачен агент России, который пытался совершить диверсию по подрыву боеприпасов ВСУ на юге, в частности, в Херсонской области.

Российский агент, получивший задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорванную часть боекомплекта, был склонен к сотрудничеству за 30 тыс. грн. Предателем оказался рецидивист, неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, убийства.

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Ранее сообщалось, что 8 сентября в Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта и псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука.

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