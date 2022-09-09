В Белгороде снова нет света: ракета, выпущенная по Харькову, развернулась назад

Вторую ночь подряд в Белгороде нет света.

Об этом сообщают местные паблики.

Предварительно, в Белгороде в очередной раз приземлилась ракета, которую оккупанты направляли в сторону Харькова.

Над областью раздалось несколько "хлопков".

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Также очевидцы признались, что осколками под упавшую ночью ракеты выбили стекло в домах.

Заметим, что в сторону Харькова россияне выпустили шесть ракет.

Исчезновение света не остановило врага — ночью продолжился артобстрел украинского города.

Напомним, что ранее предположительно из Белгорода был обстрелян Харьков.

Напомним, стало известно, сколько ракетами "Калибр" враг грозит с моря.

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