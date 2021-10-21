Народные приметы, обряды и обычаи 21 октября

Сова кричит — к холоду.

21 октября церковь и верующие чтят память преподобной Пелагеи, преподобного Досифея Верхнеостровського, Псковского, преподобного Трифона, архимандрита Вятского, преподобной Таисии, святой Пелагеи, девы.

21 октября: церковный праздник

Пелагия Антиохийская, также Елеонская, Палестинская, — раннехристианская праздника что, по легендам, жила в 4-5 веке.

Согласно житию, Пелагия была актрисой, танцовщицей или проституткой в Антиохии, и вела роскошное и распутную жизнь. За свою любовь к украшениям она получила прозвище Маргарита (жемчужина). Но услышав проповедь святого Нонна, раскаялась, обратилась в христианство, и решила покинуть свою прежнюю жизнь. Посоветовавшись с Нонном, она переоделась в мужскую одежду, сменила имя на Пелагиус, и переехала в Иерусалим, поселившись в пещере на Масличной горе. Так она прожила до самой смерти, прославившись своими скромностью и благочестием (по легенде, даже смерть ее была вызвана ее аскетическим образом жизни, и только во время подготовки тела к погребению было обнаружено биологический пол святого.

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Пелагия считается одним из самых архетипических примеров популярного в средневековье мотива святых-кросдресерив, то есть святых женщин, ставших известными в мужском образе. Некоторые исследователи даже считали, что жизнеописания большинства таких святых были именно вариациями биографии святой Пелагии. Сейчас эта точка зрения не считается правильной, однако некоторые из них, например, святой Маргарету, связывают с Пелагеей.

История о жизни Пелагии известна из рассказа гелиопольського диакона Иакова (или Якоба). Пелагия Антиохийская считается покровительницей актрис.

21 октября: украинские народные приметы

Сова кричит — к холоду.

Грач улетел — жди снега.

Дикие гуси на отлете — конец бабьему лету.

Вороны лежат на нижних ветвях деревьев — быть непогоде и ветру.

Рано линяют голуби — на ранние заморозки и холодную зиму.

21 октября: народные традиции

Следует начинать думать о том, какую одежду стоит одевать зимой. Пытались подлатать одежду, сшить что-нибудь новое. 21 октября крестьяне опускали на дно водоемов бочки с домашней заготовкой, например, с капустой и огурцами. Водоем играла роль своеобразного холодильника. А если река покрывалась ледяной коркой, то продукты получали.

21 октября: что категорически запрещено

В этот день категорически запрещается разговаривать о шалости. Также нельзя бездельничать. 21 октября нельзя рассказывать плохие сны до самого захода солнца.

21 октября: что стоит сделать

Не шутить с зимой и подготовиться к ней.

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