Нужна победа к "сакральной дате": Россия бросает колоссальные силы на одно из направлений

Покровск / © Associated Press

Реклама

До конца апреля россияне стремятся захватить как можно больше территорий, чтобы 9 мая заявить о способности продолжать войну.

Об этом заявил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ в эфире «КИЇВ24».

«Это банальная формальность для пиар-хода, скажем так. Что касается реальной ситуации, то Покровское направление остается одним из самых горячих. Здесь сконцентрировано очень большое количество вражеских сил, но Силы обороны удерживают позиции и уничтожают колоссальное количество личного состава окупантов, что, конечно, обескровливает их», — отметил военный.

Реклама

Игорь Яременко также добавляет, что все заявления Путина о «Пасхальном перемирии» были лишь ширмой, по которой РФ продолжает обманывать мир, демонстрируя только то, что ей выгодно.

Новый «дедлайн» от Путина

Напомним, в Кремле определили новую дату для захвата ряда украинских городов. Как на днях заявил президент Украины Владимир Зеленский, в Кремле была поставлена задача российской оккупационной армии до конца апреля захватить ряд городов на одном из направлений — Покровск, Дружковку и Константиновку. В то же время Зеленский добавил, что сил для этого у России сейчас нет.

«Эта операция, честно говоря, она одна и та же. Мы видели те же кадры, но разные подходы, разные даты. Сил у них недостаточно для этого», — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что на этом направлении россияне несут большие потери, но и нашим бойцам сдерживать наступление врага очень тяжело.

Реклама

«Там, к сожалению, очень тяжело, но наши держатся», — сообщил он.