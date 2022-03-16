Оккупанты продолжают терпеть неудачу под Харьковом – глава области

Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону Харькова, а российские оккупанты терпят все новые поражения в регионе.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, украинские защитники нанесли позорное поражение врагу под Харьковом и Русским Тишкам.
«Украинские бойцы заставили противника отступить на предыдущие позиции», - отметил Синегубов.
В то же время, россияне продолжают использовать запрещенные конвенцией ООН кассетные и вакуумные бомбы и обстреливать жилые массивы Харькова.
«В течение суток российские войска нанесли более 50 ударов по районам Харькова. Ночью был ракетный удар в одну из площадей города. В целом, с начала активных боевых действий враг использовал кассетные, вакуумные бомбы, крылатые ракеты и «Искандер», – подчеркнул глава Харьковщины.
Несмотря на постоянные обстрелы, в городе продолжает свою работу гуманитарный штаб. В частности, за сутки было распределено 17 вагонов и 2 фуры продуктов питания, одежды и медикаментов.
Также Олег Синегубов выразил надежду, что в ближайшее время будет открыт «зеленый коридор» из Изюма.
«Город разрушен, единственный выход – это эвакуация людей! Сегодня коридор россия не согласовала. Делаем все, чтобы провести эвакуацию завтра», – заявил он.
Украинские войска продолжают героически оборонять Харьковщину и удерживать занятые позиции в течение 21 суток.
#ХарьковскаяОВА #Харьковщина #Синегубов #русскиеоккупанты #русскаяагрессия