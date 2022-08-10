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Ореховый Спас 2022: что святят в церкви, праздничные блюда

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Ореховый Спас 2022: что святят в церкви, праздничные блюда

Ореховый Спас 2022: что святят в церкви, праздничные блюда / Фото: pixabay.com

29 августа украинцы отмечают Третий, Хлебный или Ореховый Спас. Приурочен он к особому событию, когда в Константинополь перенесли Нерукотворный образ Христа на холсте. Поэтому праздник еще носит название "Спас на холсте". Что святят на Ореховый Спас верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Хлебный или Ореховый Спас замыкает Успенский пост, который длится две недели и начинается 14 августа. Наши предки прислушивались к кукушке: если они ожидают дождя, то будет жарко. А еще крестьяне начинали сеять озимые.

Что святят на Ореховый Спас

В древности люди несли в церковь полотно, пеньку и лен. Позже эти вещи использовали не только по прямому назначению, но и чтобы гадать, лечить болезни.

Сейчас традиции несколько изменились. Поэтому, если спросите, что святят на Ореховый Спас, ответ будет таким:

  • мед;
  • орехи;
  • виноград;
  • яблоки;
  • целебные настойки;
  • ореховые ветки.

А еще на Третий Спас принято освящать все новые колодцы. Этим, кстати, занимаются в настоящее время, особенно в западных регионах.

Какие еще традиции существуют на Ореховом Спасе, смотрите в видео:

Что приготовить на Ореховый Спас

Главное праздничное блюдо на столе этого дня – пироги из зерна нового урожая. Ранее было принято готовить домашний хлеб и разнообразную выпечку с грибами. Также обязательны блюда с орехами. Ими традиционно угощают друзей, соседей.

К этому дню уже заканчивается Успенский пост, поэтому на праздничный стол можно ставить блюда из мяса и рыбы. Однако главными все же должны быть яблоки, орехи и хлеб.

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