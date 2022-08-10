Горіховий Спас 2022: що святять у церкві, святкові страви

29 серпня українці святкують Третій, Хлібний або Горіховий Спас. Приурочений він особливій події, коли до Константинополя перенесли Нерукотворний образ Христа на полотні. Тому свято ще носить назву "Спас на полотні". Що святять на Горіховий Спас віряни - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хлібний або Горіховий Спас замикає Успенський піст, який триває два тижні і починається 14 серпня. Наші пращури вірили, що після цього дня у вирій відлітають останні ластівки. А ще селяни починали сіяти озимі.

Що святять на Горіховий Спас

В давні часи люди несли до церкви полотно, прядиво та льон. Пізніше ці речі використовували не лише за прямим призначенням, але й щоб ворожити, лікувати хвороби.

Зараз традиції дещо змінилися. А тому, якщо запитаєте, що святять на Горіховий Спас, відповідь буде такою:

мед;

горіхи;

виноград;

яблука;

цілющі настоянки;

горіхові гілки.

А ще на Третій Спас прийнято освячувати всі нові колодязі. Цим, до речі, займаються до нині, особливо в західних регіонах.

Які ще традиції існують на Горіховий Спас, дивіться у відео:

Що приготувати на Горіховий Спас

Головна святкова страва на столі цього дня - пироги з зерна нового врожаю. Раніше було прийнято готувати також домашній хліб та різноманітну випічку з грибами. Також обов'язковими є страви з горіхами. Ними традиційно пригощають друзів, сусідів.

До цього дня вже закінчується Успенський піст, а тому на святковий стіл можна ставити страви з м'яса та риби. Однак головними все ж повинні бути яблука, горіхи та хліб.