В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу: карта

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.
Об 05:25, 29 серпня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях України.
Потрібно негайно слідувати в укриття!
Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!
Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!
Нагадаємо, раніше білоруські партизани повідомили про запуски ракет з Гомельського району. Звуки вибухів пролунали у низці українських міст та районів, зокрема, на Київщині та у Кривому Розі.
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