Інформація про роботу ППО під час повітряної тривоги на Волині не підтвердилася

В області наразі все спокійно.

Інформація про роботу ППО на Волині під час крайньої повітряної тривоги не підтвердилась.

Про це у повідомленні на сторінці Facebook зауважив очільник Волинська ОВА Юрій Погуляйко.

"В області наразі все спокійно.Нагадую, у разі повітряної тривоги прямуйте в укриття. Бережіть себе та вірте в ЗСУ!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що інформація про нібито роботу ППО на Волині та ворожі ракети почала поширюватися під час повітряної тривоги увечері 28 серпня 2022 року.

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Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Рівненській області пролунали вибухи.

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