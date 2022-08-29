Інформація про роботу ППО під час повітряної тривоги на Волині не підтвердилася

В області наразі все спокійно.
Інформація про роботу ППО на Волині під час крайньої повітряної тривоги не підтвердилась.
Про це у повідомленні на сторінці Facebook зауважив очільник Волинська ОВА Юрій Погуляйко.
"В області наразі все спокійно.Нагадую, у разі повітряної тривоги прямуйте в укриття. Бережіть себе та вірте в ЗСУ!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що інформація про нібито роботу ППО на Волині та ворожі ракети почала поширюватися під час повітряної тривоги увечері 28 серпня 2022 року.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Рівненській області пролунали вибухи.
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