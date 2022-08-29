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Інформація про роботу ППО під час повітряної тривоги на Волині не підтвердилася

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Інформація про роботу ППО під час повітряної тривоги на Волині не підтвердилася

Фото: pixabay.com

В області наразі все спокійно.

Інформація про роботу ППО на Волині під час крайньої повітряної тривоги не підтвердилась.

Про це у повідомленні на сторінці Facebook зауважив очільник Волинська ОВА Юрій Погуляйко. 

"В області наразі все спокійно.Нагадую, у разі повітряної тривоги прямуйте в укриття. Бережіть себе та вірте в ЗСУ!", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що інформація про нібито роботу ППО на Волині та ворожі ракети почала поширюватися під час повітряної тривоги увечері 28 серпня 2022 року.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Рівненській області пролунали вибухи.

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Автор
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Дата публікації
Перегляди
679
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