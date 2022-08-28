Чому Україна не стане членом НАТО: військовий експерт пояснив

Україна навряд чи стане членом НАТО. Ймовірність дуже велика, що нашу країну не приймуть до альянсу, а ось технології у нас дійсно будуть найкращі, зокрема, і з країн-членів НАТО.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Ми ще маємо повернутися до розробки власного озброєння, і НАТО пробує робити, під це, до речі, всі програми зараз щодо допомоги переозброєння ВСУ та підготовки спеціалістів. І американська програма – вони зараз створюють оперативний штаб надання допомоги щодо переозброєння та навчання ВСУ. НАТО потрібна країна, яка воюватиме з Росією. Це Україна. Ми реально воюємо з нею. І нашими руками вони сьогодні вирішують майбутнє Росії, її геополітичний статус, її військову міць і все інше", – сказав він.

Жданов додав: "Так от, Україна – це буде цербер по стримуванню російської мілітарної машини. А якщо ми станемо членом НАТО, все повернеться назад. Знову НАТО протистоятиме РФ. А так НАТО буде постійно тикати Росії і казати: "Чому ви нам погрожуєте, якщо поряд є Україну, яку ви не здатні перемогти. Тому йдіть і думайте, як вам жити з Україною, а до нас ви ніколи не дотягнетеся. П’яту статтю уставу НАТО не треба застосовувати, якщо ми – асоційований партнер з розширеними можливостями".

Нагадаємо, раніше Олег Жданов поянсив, чи може Росія повторити 24 лютого найближчого тижня.

Читайте також:

Сама себе демілітаризувала: Жданов перерахував "досягнення" Росії за 6 місяців війни в Україні

Коли російські війська витіснять з України: прогноз експерта

Фіаско російського вторгнення: військовий експерт пояснив літні провали окупантів та чому завмер фронт