Почему Украина не станет членом НАТО: военный эксперт объяснил

Украина вряд ли станет членом НАТО. Вероятность очень большая, что нашу страну не примут в альянс, а вот технологии у нас действительно будут самые лучшие, в частности, и из стран-членов НАТО.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Мы еще должны вернуться к разработке собственного вооружения, и НАТО пытается делать под это, кстати, все программы сейчас по помощи перевооружения ВСУ и подготовки специалистов. И американская программа — они сейчас создают оперативный штаб по оказанию помощи по перевооружению и обучению ВСУ. НАТО нужна страна, которая будет воевать с Россией. Это Украина. Мы реально воюем с ней. И нашими руками они сегодня решают будущее России, ее геополитический статус, ее военную мощь и все остальное", – сказал он.

Жданов добавил: "Так вот, Украина – это будет цербер по сдерживанию российской милитарной машины. А если мы станем членом НАТО, все вернется назад. Опять НАТО будет противостоять РФ. А так НАТО будет постоянно тыкать России и говорить: "Почему вы нам угрожаете, если рядом есть Украина, которую вы не способны победить. Поэтому идите и думайте, как вам жить с Украиной, а до нас вы никогда не дотянетесь. Пятую статью устава НАТО не следует применять, если мы – ассоциированный партнер с расширенными возможностями".

Напомним, ранее Олег Жданов объяснил, может ли Россия повторить 24 февраля в ближайшую неделю.

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