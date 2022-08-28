У Криму впала ракета "Онікс", яку росіяни запустили по Україні

У Криму впала ПРК "Онікс", яку окупанти запускали по Україні.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, коментуючи повідомлення про "Онікс" РосЗМІ.

"Щось пішло не так. В цей час пролунала тривога в Одесі та області. Співпадіння? Розумію, що війна - шлях обману, але карму ніхто не відміняв", - сказав Братчук.

Також від місцевих жителів стало відомо про пуск ракети та вибухи в районі мису Фіолент.

Нагадаємо, українські захисники на Херсонщині обстріляли три пункти управління окупаційної армії. Також Сили оборони знищили два російських склади з боєприпасами на півдні України.

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