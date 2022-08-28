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Під час повітряної тривоги у Рівненській області пролунали вибухи

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Під час повітряної тривоги у Рівненській області пролунали вибухи

Фото: Associated Press

Тривогу в Україні було оголошено після того, як озброєні ракетами російські літаки здійнялися в небо над територією Білорусі.

Увечері в неділю, 28 серпня, під час оголошеної в Україні масштабної повітряної тривоги у Рівненській області пролунали вибухи.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах. 

На опублікованих кадрах видно клуби диму, які здіймаються у повітря.

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Тривогу в Україні було оголошено після того, як російські літаки виконали запуски ракет, перебуваючи в небі над територією Білорусі.

Як повідомляє "Білоруський гаюн", російські  військові літаки увійшли в повітряний простір Білорусі з боку Мстиславля, звуки запуску ракет було чутно над населеними пунктами Петриків, Туров та Октябрський. Ракетні удари було завдано у південно-західному напрямку.

© Telegram / Белорусский гаюн
Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Очевидці у Рівненській та Волинській областях також повідомляють про звуки вибухів, які були схожими на роботу протиповітряної оборони. Але судячи з диму, які спостерігали на Рівненщині, деякі ракети збити не вдалося.

За неофіційною інформацією, територію Рівненщини ворог атакував, випустивши 7 ракет.

Нагадаємо, раніше білоруські партизани повідомили про запуски ракет з Гомельського району. Звуки вибухів пролунали у низці українських міст та районів, зокрема, на Київщині та у Кривому Розі.

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