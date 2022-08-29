Астрологічний прогноз на 29 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку нових справ, які тривалий час відкладалися на потім – сьогодні енергії вистачить на будь-які, навіть дуже складні та трудомісткі проєкти. А ті, що були розпочаті раніше, почнуть давати перші плоди – як моральні, так і матеріальні.

Символ дня: барс, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: жовтий, лимонний.

Щасливе каміння дня: сердолік, джеспіліт, рубін.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня – особливо якщо вони так чи інакше пов'язані з головою – можуть тривати довго та складно піддаватися лікуванню, тож в разі появи перших симптомів необхідно одразу вжити відповідних заходів.

Сни дня: сни нинішньої ночі здійснюються рідко, тому не варто брати їх до уваги.

Афоризм дня: "Самотніми ми робимо себе самі" (Моріс Бланшо).

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Сарго – покровитель жінок, він дарує їм мудрі думки, міцне здоров'я та аристократичні манери.

Магія та містика дня: можна заготовляти лікувальні трави, робити з них зілля й відвари, а також знімати причину, зроблену на самотність і безшлюбність.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію – наслідки можуть бути непередбачуваними, тож бажано тримати негативні емоції під контролем.

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