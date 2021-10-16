Перебегала дорогу: в Одессе водитель насмерть сбил женщину

У женщины не было шансов выжить.

В Одессе водитель сбил женщину. Она умерла на месте инцидента.

Об этом сообщили в полиции.

На улице Успенской 43-летний водитель Toyota совершил наезд на женщину, когда перебегала дорогу в неустановленном месте. От полученных травм 32-летняя одесситка погибла на месте аварии.

Водителя полицейские проверили на содержание алкоголя в крови — он был трезв.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львовской области 16-летний парень слетел с мотоцикла и разбился насмерть.

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