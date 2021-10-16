Перебегала дорогу: в Одессе водитель насмерть сбил женщину

У женщины не было шансов выжить.
В Одессе водитель сбил женщину. Она умерла на месте инцидента.
Об этом сообщили в полиции.
На улице Успенской 43-летний водитель Toyota совершил наезд на женщину, когда перебегала дорогу в неустановленном месте. От полученных травм 32-летняя одесситка погибла на месте аварии.
Водителя полицейские проверили на содержание алкоголя в крови — он был трезв.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во Львовской области 16-летний парень слетел с мотоцикла и разбился насмерть.