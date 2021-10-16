Перебігала дорогу: в Одесі водій на смерть збив жінку

Перебігала дорогу: в Одесі водій на смерть збив жінку

У жінки не було шансів вижити.

В Одесі водій збив жінку. Вона померла на місці інциденту.

Про це повідомили у поліції.

На вулиці Успенській 43-річний водій Toyota скоїв наїзд на жінку, коли та перебігала дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм 32-річна одеситка загинула на місці аварії.

Кермувальника поліцейські перевірили на вміст алкоголю в крові – він був тверезий.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Львівській області 16-річний хлопець злетів з мотоцикла і розбився на смерть.

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